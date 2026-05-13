Wall Street recua diante da fraqueza do setor de tecnologia

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (12), arrastada pela fraqueza do setor tecnológico e pela ausência de boas notícias na inflação e no cenário geopolítico.

O índice Nasdaq, de forte componente tecnológico, perdeu 0,71%, e o índice ampliado S&P 500 recuou 0,16%.

Somente o Dow Jones conseguiu se manter em terreno positivo (+0,11%).

As empresas de semicondutores, um setor-chave para a inteligência artificial e que impulsionou o mercado nas últimas semanas, tiveram um dia ruim.

Ao longo do dia, caíram as ações da Micron (-3,61%), Intel (-6,82%), Broadcom (-2,13%) e Qualcomm (-11,46%).

O recuo se deve "a um leve movimento de realização de lucros após seu extraordinário avanço desde o fim de março", disse David Morrison, da Trade Nation.

Em um mês e meio, as ações da Intel e da Micron mais do que dobraram de valor.

Apesar desses movimentos, "o mercado permaneceu calmo", disse à AFP Mabrouk Chetouane, chefe de estratégia de mercado da Natixis IM.

Os investidores também não tiveram grande reação diante de uma nova alta nos preços do petróleo e do impasse diplomático entre Estados Unidos e Irã.

O mercado "foi condicionado pela história a ver o risco geopolítico como um evento de curto prazo que realmente não tem impacto duradouro no valor dos ativos", disse à AFP Dave Grecsek, da Aspiriant.

Durante o dia, também foi divulgado que a inflação nos Estados Unidos subiu 3,8% em abril na comparação anual, seu nível mais alto em quase três anos.

O mercado "estava bem preparado para lidar com uma inflação mais elevada" diante da alta dos preços da energia, indicou Grecsek.