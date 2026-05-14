Wall Street fecha em alta impulsionada por tecnologia e cúpula Xi-Trump

A Bolsa de Nova York voltou a fechar em alta nesta quinta-feira (14), novamente impulsionada pelo setor de tecnologia, enquanto os operadores também comemoravam as conversas entre Donald Trump e Xi Jinping na China.

O índice Nasdaq (+0,88%) e o índice ampliado S&P 500 (+0,77%) atingiram novos máximos de fechamento pela segunda sessão consecutiva. O Dow Jones registrou alta de 0,75%.

"O clima segue sendo, em geral, otimista", comentou à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.

"O mercado continua avançando apesar das vozes que dizem que ele está supervalorizado no curto prazo", acrescentou o analista.

O mercado segue impulsionado pelos papéis de tecnologia, entre eles alguns dos grandes nomes do setor de semicondutores.

Maior capitalização do mundo e símbolo da euforia em torno da inteligência artificial (IA), a Nvidia ganhou 4,39%, aproximando-se da marca histórica de 6 trilhões de dólares em valor de mercado.

A Broadcom avançou 5,41%, a Advanced Micro Devices subiu 0,94% e a Marvell Technology, 2,55%.

Outro sinal do entusiasmo pela IA: a startup americana de chips eletrônicos Cerebras Systems teve uma estreia espetacular em Wall Street nesta quinta-feira.

A ação fechou a 313,44 dólares, o que representa um prêmio de 68,15% em relação ao preço inicial de cotação. Levando em conta as ações negociadas e outros instrumentos financeiros, sua avaliação alcançou 95 bilhões de dólares, segundo cálculos da imprensa americana.

Ao mesmo tempo, "os investidores comemoram as conversas positivas entre Estados Unidos e China em Pequim", observa Jose Torres, da Interactive Brokers.

Sobre o conflito no Oriente Médio, o presidente americano declarou que seu homólogo chinês, Xi Jinping, ofereceu ajuda em relação ao estreito de Ormuz, cujo bloqueio teria importantes repercussões sobre o abastecimento mundial de petróleo.