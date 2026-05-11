Wall Street fecha em alta, apesar de incerteza geopolítica

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (11), apesar da falta de avanços diplomáticos entre Washington e Teerã, impulsionada, sobretudo, pelo setor dos semicondutores.

Nasdaq (+0,10%) e S&P 500 (+0,19%) voltaram a bater recordes, fechando em 26.274,13 e 7.412,84 pontos, respectivamente. Dow Jones registrou +0,19%.

"Hoje, o mercado decidiu que os riscos geopolíticos não eram mais do que um ruído de fundo", comentou à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

Os investidores "ignoraram em grande medida", nesta segunda-feira, o novo aumento dos preços do petróleo, provocado pela rejeição dos Estados Unidos à contraproposta do Irã para um cessar-fogo duradouro no Oriente Médio, assinala o analista.

"Há uma ligeira preocupação com um possível agravamento da situação no Irã, mas, até o momento, ninguém teme realmente que isso aconteça", concorda Patrick O'Hare, da Briefing.com.

O mercado americano prossegue assim a sua trajetória de alta, impulsionada em particular por alguns grandes nomes do setor dos semicondutores. A Intel (+3,62%, a 129,44 dólares - ou 634 reais, na cotação atual) continuou se beneficiando do entusiasmo gerado por seus bons resultados trimestrais, publicados no final de abril.

O título da Micron também foi muito procurado (+6,50%, a 795,33 dólares). Nvidia registrou +1,97% e AMD, +0,79%.

No plano macroeconômico, o mercado americano se prepara para receber novos dados sobre a alta dos preços no país, incluindo o índice de preços no consumidor (IPC) na terça?feira e a inflação no atacado (IPP) na quarta?feira.