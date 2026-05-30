Vietnã libertará quase 10.000 presos por ocasião das eleições

O Vietnã anunciou, neste sábado (30), que libertará em breve cerca de 10.000 presos, incluindo estrangeiros, por ocasião das recentes eleições parlamentares.

O país comunista costuma anunciar indultos antes de eventos especiais ou celebrações.

No ano passado, o Vietnã libertou mais de 22.000 presos - um recorde para um único ano - por ocasião do 50º aniversário da queda de Saigon e dos 80 anos de sua declaração de independência.

No início de junho, 9.950 detentos serão colocados em liberdade como parte do indulto deste ano, segundo um documento assinado pelo secretário-geral do Partido Comunista e presidente do Vietnã, To Lam.

O indulto marcará "o sucesso do Congresso do Partido Comunista [realizado a cada cinco anos] e das eleições para a Assembleia Nacional", declarou Le Van Tuyen, vice-ministro de Segurança Pública, em entrevista coletiva neste sábado.

Em março, o país realizou eleições para a Assembleia Nacional, seu principal órgão legislativo, que serve principalmente para ratificar as decisões do Partido Comunista no poder.

Entre os detentos que serão libertados há 63 estrangeiros, incluindo 56 homens e sete mulheres "de diferentes nacionalidades", segundo Tuyen.

Presos condenados por "tentar derrubar" o governo ou por "terrorismo" não são elegíveis para a libertação, de acordo com a lei vietnamita.

Segundo o Ministério da Segurança, há cerca de 190.000 pessoas no Vietnã cumprindo penas de prisão.