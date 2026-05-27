Cinco das sete pessoas presas em caverna no Laos são encontradas com vida; veja vídeo

*Correção: os cinco foram encontrados com vida e não resgatados, como informado das 10h20min da quarta-feira (27) às 10h56min desta quinta-feira (28). O texto foi ajustado.

Mergulhadores especializados encontraram com vida nesta quarta-feira (27) cinco das sete pessoas presas há uma semana em uma caverna inundada no Laos. Agora o desafio será retirá-las de lá, segundo um dos socorristas.

Os sete laosianos entraram na caverna, situada na província central de Xaysomboun em 20 de maio, segundo meios de comunicação estatais. Eles procuravam ouro, mas ficaram presos dentro da caverna quando ela foi repentinamente inundada por forte chuva, indicaram os relatos.

Cinco homens, com roupas, mãos e rosto cobertos de lama, estavam encolhidos em uma passagem estreita da caverna enquanto dois socorristas com equipamento de mergulho os filmavam, segundo um vídeo publicado por um socorrista tailandês.

— Encontramos cinco laosianos. Todos estão a salvo. Continuaremos prestando ajuda — disse no vídeo o mergulhador Norrased Palasing.

Mergulhadores conseguiram filmar as vítimas com vida dentro da caverna. Rescue Volunteer for People / Facebook / Reprodução

O mergulhador finlandês Mikko Paasi, que também aparece nas imagens da caverna, disse que ele e Norrased precisavam "mergulhar de volta imediatamente" e levar mais suprimentos aos homens para que recuperassem as forças e se preparassem para sair da caverna.

— Ainda temos pela frente a tarefa de tirá-los de lá e não será fácil — apontou Paasi nas redes sociais.

Equipes de regate laosianas e tailandesas se empenham para chegar às vítimas. HANDOUT / Metta Tham Rescue Kalasin / AFP

Segundo o meio estatal Lao Security News, os socorristas levarão comida e remédios aos cinco sobreviventes e continuarão procurando os outros dois desaparecidos. O local onde os cinco foram encontrados fica a cerca de 300 metros da saída da caverna, informou.