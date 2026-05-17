Venezuela deporta aos EUA empresário acusado de ser laranja de Maduro

A Venezuela deportou neste sábado para os Estados Unidos o empresário colombiano Alex Saab, acusado de ser testa de ferro do deposto presidente Nicolás Maduro, informou o serviço de migração venezuelano em comunicado.

Saab já esteve preso em território americano em 2021 por acusações de lavagem de dinheiro e corrupção. A Venezuela negociou sua libertação em 2023 e o nomeou ministro da Indústria um ano depois.

Delcy Rodríguez, que assumiu a presidência interina após a derrubada de Maduro em uma operação americana em janeiro, o destituiu de todas as suas funções em fevereiro, e começaram a circular rumores sobre sua prisão, que nunca foi formalmente confirmada pelas autoridades.

"A medida de deportação foi adotada levando em consideração que o referido cidadão colombiano se encontra incurso na prática de diversos delitos nos Estados Unidos da América, tal como é público, notório e comunicacional", detalha o texto divulgado neste sábado.

A transferência de uma pessoa para outro país que a reclama por algum delito é uma extradição, medida proibida na Constituição venezuelana. A autoridade migratória afirma que, em seu lugar, trata?se de uma "deportação".

Saab se vinculou ao governo venezuelano nos últimos anos da gestão de Hugo Chávez (1999?2013), aproximou a indústria petrolífera local do Irã e chegou a administrar uma gigantesca rede de importações para o governo de Maduro.

Ele foi responsável pelo transporte de alimentos do programa governamental conhecido como CLAP, manchado por denúncias de corrupção. Foi detido em 2020 em Cabo Verde e extraditado para os Estados Unidos em outubro de 2021.

A Justiça americana o acusava de lavar recursos obtidos ilegalmente na Venezuela por meio dos Estados Unidos.

A Venezuela classificou o caso como "sequestro" enquanto o defendia como um "herói" que alimentou o país em meio às sanções internacionais.

Ele acabou sendo libertado em 2023 por Washington como parte de um acordo que incluiu a soltura de 10 americanos presos na Venezuela.