Venezuela anuncia lançamento de processo formal de reestruturação da dívida do país e da PDVSA

O Ministério de Economia e Finanças da Venezuela anunciou o lançamento de um processo formal e ordenado de reestruturação da dívida pública externa do país e da companhia estatal petrolífera PDVSA.

Em comunicado, o ministério cita que objetivo é colocar a economia a serviço do povo venezuelano, liberando o país da carga acumulada da dívida. O documento pontua que o país demonstrou ao longo dos anos solvência e cumprimento de todas as obrigações internacionais, mas ficou impedido de fazê-lo desde 2017 em razão de sanções econômicas.

"Os recursos do país devem ser destinados, antes de tudo, ao bem-estar do povo da Venezuela e não para serem consumidos por obrigações financeiras insustentáveis", segundo o documento. O comunicado do ministério venezuelano divulgado nesta quarta-feira não cita valores do endividamento soberano e da PDVSA.