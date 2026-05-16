Venda de relógios Swatch-Audemars Piguet gera caos em NY e na Europa

A operação de venda de uma coleção especial de relógios Swatch criada em colaboração com a marca de luxo Audemars Piguet provocou cenas de caos neste sábado (16) em várias cidades da Europa e também em Nova York.

A venda dos relógios "Royal Pop", fruto da colaboração entre os dois grupos suíços, atraiu grandes multidões.

Diante da loja da Swatch em Times Square, Nova York, "as pessoas empurravam e avançavam" para conseguir entrar na loja quando o estabelecimento abriu, às 10h00 locais (11h00 de Brasília), relatou à AFP John McIntosh, um nova-iorquino de 44 anos que estava na fila desde quarta-feira.

O objetivo dos interessados era comprar relógios - vendidos entre 400 e 420 dólares (2.020 a 2.20 reais) - para revendê-los imediatamente com uma margem de lucro significativa.

Na França, longas filas de centenas de pessoas foram formadas durante a noite em diversas cidades, com momentos de tensão com as equipes de segurança em algumas lojas.

Segundo uma fonte policial francesa, quase 300 pessoas que chegaram antes da abertura de uma loja Swatch em um centro comercial da região de Paris foram dispersadas pelos agentes com gás lacrimogêneo.

De acordo com a mesma fonte, parte da entrada da loja foi danificada. Policiais e seguranças foram agredidos.

A venda foi cancelada, sem anúncio de uma nova data, já que "os organizadores haviam subestimado o dispositivo de segurança".

Procurada pela AFP, a Swatch não fez comentários. Em sua conta no Instagram, a Swatch França afirmou que, devido a "considerações de segurança pública", as lojas em Lyon, Deauville, Rennes, Lille, Saint-Tropez e Montpellier permaneceriam fechadas durante o dia.

Na Itália, a venda também provocou uma grande confusão em Milão, onde uma briga foi registrada diante de uma loja no momento da abertura.

Também houve tensão em outro estabelecimento da marca quando os vendedores anunciaram que o estoque estava esgotado.

No Reino Unido, por motivos de "segurança" para clientes e funcionários, o grupo suíço não abriu as lojas em Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham, Sheffield, Glasgow e Cardiff.