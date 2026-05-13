Vance fala de progresso nas negociações da guerra e reitera que Irã não terá arma nuclear

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse nesta quarta-feira, 13, que acredita que está sendo feito progresso nas negociações com o Irã para encerrar a guerra.

"Acho que estamos fazendo progresso. A questão fundamental é se fazemos progresso suficiente para satisfazer a 'linha vermelha' do presidente", afirmou ele a repórteres na Casa Branca. Segundo Vance a "linha vermelha" seria o Irã nunca possuir uma arma nuclear.

Vance enfatizou que concorda com o presidente dos EUA, Donald Trump, de que Teerã jamais pode ter um arsenal nuclear, mas que "o presidente e eu, e toda a equipe, nos importamos com as situações financeiras do povo americano". O vice-presidente foi questionado sobre os comentários de Trump ontem de que ele não "pensa na situação financeira dos americanos".