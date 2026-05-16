Vance: caso de fraude em Minnesota deve ser tratado como investigação contra o terrorismo

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse neste sábado, 16, que a apuração sobre fraudes no estado de Minnesota deve ser tratada como uma investigação contra o terrorismo.

Vance foi questionado, durante entrevista à Fox News, sobre um relatório que sugere que parte dos lucros de fraudes em Minnesota pode ter sido desviada para organizações terroristas designadas no exterior. Ele admitiu a possibilidade de levar a investigação à Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça Contraterrorismo (DOJ Counterterrorism and National Security Division).

O vice-presidente afirmou que a questão de fraudes que atinge estados dos EUA deve ser combatida com a ajuda dos cidadãos, da imprensa e de todos os demais para entender como será possível combater esse problema.