Uruguai tem primeira morte por eutanásia após legalização 

É o primeiro país da América Latina a legalizar a morte assistida. Mariusz Prusaczyk / stock.adobe.com

Uma paciente oncológica se tornou nesta sexta-feira (22) o primeiro caso de morte por eutanásia no Uruguai, país que aprovou no ano passado uma lei pioneira na América Latina, confirmou à AFP uma fonte do Colégio Médico.

O Uruguai tornou-se, em outubro de 2025, o primeiro país da região a legalizar a morte assistida sob certas condições. Colômbia e Equador descriminalizaram a morte assistida, mas por meio de decisões judiciais.

O programa Telenoche, noticiário do canal 4, informou, citando fontes da área da saúde, que foi realizado o primeiro procedimento de eutanásia no país, solicitado por uma mulher de 69 anos que enfrentava um câncer em estágio terminal.

O primeiro caso ocorre um mês depois de entrarem em vigor a regulamentação e o protocolo sanitário previstos na lei, aprovada pelo Parlamento no ano passado.

Para Federico Preve, um dos deputados da esquerda governista que impulsionou a norma, trata-se de "um dia simbólico muito importante para o país".

— Essa pessoa pôde decidir morrer com tranquilidade, pôde decidir falecer segundo suas próprias convicções — disse o deputado a jornalistas.

O Uruguai faz parte de um pequeno grupo de países que legalizaram a morte assistida, que inclui Espanha e Países Baixos.

A lei uruguaia exige que o paciente seja maior de idade, cidadão ou residente e esteja psicologicamente apto, em estágio terminal de uma patologia incurável que provoque sofrimentos insuportáveis, com grave deterioração da qualidade de vida.

Segundo o protocolo, é o paciente quem deve solicitar o procedimento a um médico, que tem até três dias para se manifestar. Um segundo médico, clínico geral ou especialista, dá sua opinião.

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Se ambos entenderem que os requisitos são cumpridos, o procedimento continua. Caso contrário, uma junta médica avalia o caso e toma a decisão final.

O procedimento é realizado por meio de medicamentos especificados no protocolo, e o paciente pode reverter sua decisão a qualquer momento do processo, sem precisar dar explicações.