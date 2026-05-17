Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Ataque com drone perto de central nuclear dos Emirados provoca incêndio -

Um ataque de drone nas imediações da usina nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos, provocou um incêndio, mas não deixou feridos, nem provocou o aumento da radioatividade, anunciaram as autoridades de Abu Dhabi neste domingo (17).

As autoridades "atuaram após um incêndio registrado em um gerador de energia elétrica localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah (...) como resultado de um ataque de drone", informou o governo de Abu Dhabi nas redes sociais.

"Não há relatos de feridos e não foi observado nenhum impacto nos níveis de segurança radiológica", acrescentou.

- Ghalibaf vai supervisionar a relação Irã-China -

O presidente do Parlamento iraniano e principal negociador com os Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, foi designado para supervisionar as relações com a China, informou a imprensa estatal neste domingo.

Segundo a agência Tasnim, ele será responsável por "coordenar diversas áreas das relações entre o Irã e a China".

A imprensa não revelou quem o nomeou para o cargo.

- Israel ataca novamente o Líbano, apesar da trégua -

Israel voltou a atacar o leste e o sul do Líbano, informou a imprensa estatal libanesa, apesar de um frágil cessar-fogo.

Dois ataques atingiram a cidade de Sohmor (leste) e outros atingiram diferentes pontos do sul do país, segundo a Agência Nacional de Notícias (ANI).

Os ataques israelenses desde o início da guerra mataram mais de 2.900 pessoas no Líbano, incluindo mais de 400 desde o início da trégua em 17 de abril, segundo as autoridades libanesas.

- Israel anuncia a morte de um de seus soldados no sul do Líbano -

Um soldado israelense foi morto no sul do Líbano, anunciou o Exército, o que eleva a 21 o número de mortos em suas fileiras desde o início da guerra contra o grupo pró-iraniano Hezbollah no começo de março.

- Ministro do Paquistão chega a Teerã para "facilitar" conversas entre Irã e EUA -

O ministro do Interior do Paquistão chegou a Teerã no sábado "para facilitar" as negociações de paz entre Irã e Estados Unidos, estagnadas apesar de um frágil cessar-fogo, informou a imprensa iraniana.

A visita ocorre poucos dias após a viagem do chefe do Exército do Paquistão, o marechal Asim Munir.

- Países europeus dialogam com o Irã sobre o trânsito pelo Estreito de Ormuz -

Vários países europeus negociam com o Irã com o objetivo de obter autorização para cruzar o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o trânsito de petróleo bloqueada desde a eclosão da guerra no Oriente Médio, informou a televisão estatal, sem revelar os nomes das nações envolvidas.

O bloqueio imposto pelo Irã nessa importante via marítima, pela qual antes do conflito costumavam transitar cerca de 20% dos hidrocarbonetos consumidos no planeta, perturba os mercados globais e confere a Teerã um instrumento de pressão estratégico.