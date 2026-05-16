Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Israel mata comandante do braço militar do Hamas -

O Exército israelense afirmou neste sábado que matou Ezedin Al Hadad, comandante do braço armado do movimento islamista palestino Hamas, em um ataque aéreo.

"O Exército e a agência de segurança interna anunciam que ontem (sexta-feira), em um ataque de precisão na área da Cidade de Gaza, o terrorista Ezedin Al Hadad foi eliminado", informaram as Forças Armadas israelenses.

O Ministério da Defesa israelense o descreveu como um "terrorista de alto nível (...) comandante do braço militar do Hamas e um dos principais arquitetos do massacre de 7 de outubro de 2023" em Israel.

Dois dirigentes do Hamas confirmaram a morte à AFP.

- Exportações do Iraque por Ormuz registram queda -

As exportações de petróleo do Iraque através do Estreito de Ormuz registraram queda expressiva, a apenas 10 milhões de barris em abril, contra a média de 93 milhões antes da guerra, informou o ministro do Petróleo iraquiano, Bassim Mohammed Khudair.

- Israel ataca o Líbano -

Israel voltou a atacar o sul do Líbano depois de ordenar a saída dos habitantes de nove localidades, apesar de ter prolongado a trégua por 45 dias durante as negociações entre os dois países na sexta-feira em Washington.

"As Forças de Defesa de Israel começaram a atacar infraestruturas do Hezbollah em várias áreas do sul do Líbano", afirmou o Exército israelense.

A imprensa estatal libanesa relatou ataques em pelo menos cinco localidades.

O Líbano chamou a ampliação da trégua como um "respiro essencial", mas insistiu na necessidade de "implementar um processo em etapas e verificável", respaldado por Washington.

- Dubai inaugura feira de arte contemporâneo -

A principal feira de arte contemporânea do Oriente Médio foi inaugurada na sexta-feira em Dubai, apesar da guerra, mas com um mês de atraso.

- Petróleo em alta -

Os preços do petróleo voltaram a subir, com o barril de Brent do Mar do Norte sendo negociado acima de 100 dólares.

- Líbano acusa o Hezbollah -

O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam acusou o movimento pró-iraniano Hezbollah de ter levado o país a uma nova guerra "irresponsável" e pediu o apoio dos países árabes e da comunidade internacional nas negociações com Israel.

"Basta destas aventuras irresponsáveis que servem a projetos ou interesses estrangeiros", disse.

- Hezbollah afirma que atacou quartel israelense -

O movimento pró-iraniano Hezbollah afirmou que atacou um quartel israelense em Nahariya, no norte, "com um esquadrão de drones de ataque".

Israel informou, por sua vez, que matou mais de 220 combatentes do Hezbollah em uma semana.