Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Irã deveria aceitar um acordo, adverte Trump -

O presidente Donald Trump advertiu o Irã que o país deve aceitar um acordo com os Estados Unidos, dois meses e meio após o início da guerra no Oriente Médio e enquanto um cessar-fogo permanece em vigor.

"Não vou ter muita paciência por muito mais tempo (...). Eles deveriam chegar a um acordo. Qualquer pessoa sensata chegaria a um acordo, mas talvez estejam loucos", afirmou Trump em uma entrevista exibida na quinta-feira pelo canal Fox News.

- Trump sugere que quer urânio do Irã por motivos de imagem -

Trump sugeriu na entrevista à Fox News que pretende apreender o urânio enriquecido do Irã para melhorar sua imagem política, depois que Israel exigiu isso como objetivo da guerra.

"A verdade é que me sinto melhor se eu conseguir isso, mas (...) acredito que é mais por relações públicas do que por qualquer outra coisa", disse Trump ao apresentador Sean Hannity durante uma entrevista gravada em sua visita à China.

- Petróleo em alta durante reunião Xi-Trump -

Trump e seu homólogo chinês, Xi Jinping, encerraram nesta sexta-feira, em Pequim, o encontro de cúpula no qual o presidente americano afirmou ter conseguido uma oferta de ajuda para reabrir o Estreito de Ormuz.

A declaração não foi suficiente para tranquilizar o mercado de petróleo, que aguarda mais detalhes.

O barril de WTI americano para entrega em junho subia 1,63%, a 102,82 dólares, e o de Brent do Mar do Norte para entrega em julho, referência do mercado mundial, ganhava 1,49%, a 107,30 dólares.

- Primeiro dia positivo de negociações entre Israel e Líbano -

As negociações de quinta-feira entre Israel e Líbano sobre o cessar-fogo que expira em breve foram "positivas" e prosseguirão, como estava previsto, em uma segunda rodada, declarou uma fonte do governo americano.

"Tivemos um dia completo de conversas produtivas e positivas, que se prolongaram das 9h00 às 17h00. Esperamos continuar amanhã e poder dar mais detalhes nesse momento", disse a fonte do Departamento de Estado.

- Hezbollah diz ter atacado tropas no norte de Israel -

O movimento xiita libanês Hezbollah afirmou na quinta-feira que atacou tropas israelenses com um drone no norte de Israel, enquanto o Líbano e Israel mantêm um novo ciclo de diálogos diretos em Washington.

O grupo afirmou, em um comunicado, que "atacou com um drone uma concentração de soldados do exército inimigo israelense na região de Rosh HaNikra", perto da fronteira com o Líbano.

- Soldado israelense morre no sul do Líbano -

O Exército israelense informou nesta sexta-feira que um de seus soldados morreu no sul do Líbano, elevando para 20 o número de baixas nos confrontos com o movimento pró-Irã Hezbollah desde o início de março.

O sargento Negev Dagan, de 20 anos, "caiu em combate no sul do Líbano", afirmaram as Forças Armadas em um comunicado.

- FMI alerta para "cenário adverso" se guerra no Irã se prolongar -

O Fundo Monetário Internacional (FMI) advertiu que as perturbações contínuas provocadas pela guerra com o Irã implicam que sua perspectiva econômica mundial se desloca para um cenário "adverso", caracterizado por uma redução no crescimento e maiores riscos para a inflação.

Em abril, o informe "Perspectivas da economia mundial", da instituição multilateral de crédito, previu que o crescimento global cairia para 3,1% em 2026 dentro de seu cenário de "referência", mas advertiu para um panorama mais sombrio se o conflito bélico se prolongar, no qual a desaceleração seria de 2,5%.

- Irã permite passagem de embarcações chinesas pelo Estreito de Ormuz -

A agência de notícias iraniana Tasnim reportou que as forças navais iranianas autorizaram, desde quarta-feira, a passagem de "um certo número de navios" chineses pelo Estreito de Ormuz.

"Após uma decisão da República Islâmica, um certo número de navios chineses recebeu permissão para atravessar o Estreito de Ormuz sob os protocolos de trânsito administrados pelo Irã", informou a agência

- Trump diz que Xi não enviará ajuda militar ao Irã e ofereceu ajuda para reabrir Ormuz -

Trump afirmou na quinta-feira que o presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que Pequim não enviaria equipamento militar ao Irã e que estava disposto a ajudar na reabertura do Estreito de Ormuz.

"Disse que não vai entregar equipamento militar (...), o disse com muita firmeza", declarou Trump.

"Ele gostaria de ver o Estreito de Ormuz aberto e disse: 'Se puder ajudar no que for, gostaria de fazê-lo'", acrescentou Trump.