Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Guerra favorece as reservas de última hora, afirma grupo de turismo TUI -

A guerra no Irã favorece a tendência das reservas de última hora, destacou nesta quarta-feira a empresa líder mundial do setor de turismo TUI, que confirmou a queda de suas previsões anuais divulgadas em abril.

"Nossos resultados, assim como o do mercado em geral, mostram uma tendência a reservas feitas cada vez mais a curto prazo, especialmente em favor de destinos no oeste do Mediterrâneo", afirmou o grupo por ocasião da publicação de seus resultados trimestrais.

- Mundo utiliza reservas de petróleo em ritmo recorde, alerta AIE -

O mundo está recorrendo às reservas de petróleo em um "ritmo recorde", no momento em que a guerra no Oriente Médio afeta consideravelmente o fornecimento procedente do Golfo, alertou a Agência Internacional de Energia (AIE).

As reservas globais registraram queda de 117 milhões de barris em abril, informou a agência com sede em Paris em seu relatório mensal.

Em março, as reservas registraram queda de 129 milhões de barris, após o início da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã em 28 de fevereiro.

- Air India cancela voos -

A Air India anunciou o cancelamento de vários voos internacionais entre junho e agosto, alegando o preço recorde do querosene e as restrições de sobrevoo em algumas regiões devido ao conflito no Oriente Médio.

- Ataques israelenses no Líbano deixam oito mortos -

O Exército israelense atacou três automóveis ao sul de Beirute, dois deles em uma rodovia muito movimentada, ações que provocaram oito mortes, e continua bombardeando a região sul do Líbano, apesar da trégua em vigor desde 17 de abril, afirmaram as autoridades libanesas.

Israel prossegue com os bombardeios no Líbano, apesar da trégua, alegando que seus alvos são membros do Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O Exército israelense efetua ataques no sul do país, em particular na região de Tiro, depois de ordenar que os moradores de seis vilarejos abandonassem a região.

- Itália enviará navios caça-minas ao Golfo -

O ministro da Defesa da Itália anunciou que o país vai pré-posicionar mais dois navios caça-minas perto do Golfo, para que atuem com rapidez e mantenham a segurança no Estreito de Ormuz assim que as condições permitirem.

"A título puramente preventivo e levando em conta o tempo necessário para o deslocamento e a mobilização dos recursos, prevemos posicionar dois caça-minas relativamente mais perto do Estreito de Ormuz", explicou o ministro, Guido Crosetto, ao Parlamento.

- Irã executa homem acusado de espionagem -

Um homem foi enforcado no Irã após ser declarado culpado de ter estabelecido vínculos com a agência de inteligência israelense Mossad, segundo o órgão de imprensa do Poder Judiciário.

"Ehsan Afreshteh, um espião treinado pelo Mossad no Nepal e que vendeu informações sensíveis a Israel, foi executado", anunciou o Mizan, órgão de imprensa do Poder Judiciário.

As detenções e execuções aumentaram no Irã desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada por um ataque de Israel e dos Estados Unidos contra o país em 28 de fevereiro.

- Trump visita Pequim -

Donald Trump chegou nesta quarta-feira a Pequim para se reunir com seu "bom amigo" Xi Jinping, apesar de suas divergências sobre a guerra no Oriente Médio, o comércio e Taiwan.

"Teremos uma longa conversa" sobre o Irã, declarou Trump na terça-feira na Casa Branca.

- China insta o Paquistão a "intensificar" a mediação -

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, instou o Paquistão a "intensificar" seus esforços de mediação entre Irã e Estados Unidos, informou a agência estatal Xinhua.

Wang conversou por telefone na terça-feira com seu homólogo paquistanês, Ishaq Dar, horas antes da chegada prevista do presidente americano, Donald Trump, a Pequim.