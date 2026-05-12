Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Ultimato do Irã -

O principal negociador do Irã anunciou um ultimato nesta terça-feira aos Estados Unidos para que aceitem as condições do plano de paz de 14 pontos proposto por Teerã para acabar com a guerra.

"Não há alternativa a não ser aceitar os direitos do povo iraniano tal como estão expostos na proposta de 14 pontos. Qualquer outra abordagem será infrutífera e resultará em um fracasso após o outro", escreveu na rede social X Mohammad Bagher Ghalibaf.

- Catar denuncia "chantagem" -

O Irã não pode utilizar o Estreito de Ormuz "como uma arma para pressionar ou chantagear" as monarquias petrolíferas do Golfo, ressaltou o primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, em uma entrevista coletiva em Doha.

O governante, que também é ministro das Relações Exteriores, afirmou que, em sua recente visita a Washington, expressou "apoio" aos esforços diplomáticos do Paquistão, país mediador, para buscar uma saída para a guerra entre Estados Unidos e Irã "o mais rápido possível".

- Kuwait impediu tentativa de infiltração iraniana -

O ministério do Interior do Kuwait afirmou nesta terça-feira que quatro pessoas detidas no início de maio quando tentavam entrar no país por via marítima "confessaram" pertencer à Guarda Revolucionária, o exército de elite iraniano.

- 380 mortos no Líbano desde o início da trégua -

O Ministério da Saúde do Líbano informou à AFP que os ataques israelenses mataram 380 pessoas no país desde a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo no conflito entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Um funcionário do ministério afirmou que "380 pessoas, incluindo 22 crianças e 39 mulheres, morreram em ataques no Líbano desde a entrada em vigor do cessar-fogo" em 17 de abril.

Desde 2 de março, quando o Hezbollah abriu uma frente de batalha contra Israel na guerra no Oriente Médio, quase 2.900 pessoas morreram em ataques no Líbano.

- Hezbollah ameaça "inferno para Israel" -

O líder do Hezbollah, Naim Qasem, descartou uma rendição do movimento libanês pró-iraniano e prometeu transformar "a batalha em um inferno para Israel", que prepara uma nova rodada de negociações com as autoridades libanesas em Washington.

Em uma mensagem a seus combatentes, Qasem afirmou que o desarmamento do Hezbollah, exigido por Israel, "é uma questão libanesa que não faz parte das negociações com o inimigo".

- Principal complexo de gás dos Emirados vai recuperar plena capacidade apenas em 2027 -

O principal complexo de gás dos Emirados Árabes Unidos, danificado durante a guerra, não vai recuperar a plena capacidade antes de 2027, anunciou nesta terça-feira a empresa que opera a unidade, a ADNOC Gas.

O complexo de Habshan, em Abu Dhabi, é um dos maiores centros de processamento de gás do mundo. Atualmente funciona com 60% de sua capacidade de processamento e o objetivo é "retornar à plena capacidade em 2027", disse a empresa.

- Petróleo em alta -

O petróleo operava em alta nesta terça-feira. O barril de Brent, referência internacional, era negociado a quase 106 dólares (+1,72%) e o barril de WTI americano tinha cotação de pouco mais de 100 dólares (+2,14%).

- Seis mortos em bombardeio no Líbano -

A Agência Nacional de Informação (ANI) do Líbano anunciou nesta terça-feira que seis pessoas morreram na segunda-feira em um bombardeio israelense contra a localidade de Kfar Dounin, no sul do país.

"Aviões de combate inimigos atacaram ontem à noite uma residência em Kfar Dounin, o que deixou seis mortos e sete feridos, que foram levados para hospitais de Tiro", informou a agência.

- Emirados Árabes atacaram o Irã diretamente em abril -

O Wall Street Journal informou na segunda-feira que os Emirados Árabes Unidos realizaram por conta própria operações militares contra o Irã em abril, embora apenas Estados Unidos e Israel afirmem ter participado nos ataques contra Teerã.

Segundo a publicação americana, que cita fontes anônimas, os bombardeios emiradenses tiveram como alvo, em particular, no início de abril, instalações petrolíferas na ilha de Lavan, um território iraniano situado no Golfo.

- EUA impõe novas sanções para impedir venda de petróleo iraniano -

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou 12 pessoas e entidades associadas a Teerã, as quais acusa de "facilitar" a venda de petróleo iraniano à China.

Washington adotou a medida antes da visita do presidente americano, Donald Trump, a Pequim nesta semana.

Três pessoas residentes no Irã e nove empresas - com sede em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos - aparecem sujeitas a novas sanções.