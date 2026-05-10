Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Parlamentar iraniano adverte EUA contra ataques a navios e afirma que a "moderação" acabou -

O porta-voz da comissão de segurança nacional do Parlamento iraniano advertiu neste domingo (10) os Estados Unidos contra qualquer ataque a embarcações nas águas do Golfo, afirmando que a moderação do Irã chegou ao fim.

"Nossa moderação terminou a partir de hoje. Qualquer ataque contra nossas embarcações desencadeará uma resposta iraniana forte e decisiva contra navios e bases americanas", escreveu Ebrahim Rezaei em uma publicação no X.

- Kuwait anuncia ataque com drones em seu território -

O Kuwait informou sobre um ataque com drones neste domingo em seu território, apesar do frágil cessar-fogo em vigor desde 8 de abril no conflito do Oriente Médio.

"As forças armadas detectaram vários drones hostis no espaço aéreo kuwaitiano, que foram tratados conforme os procedimentos estabelecidos", escreveu o Estado-Maior do Exército no X, sem especificar a origem dos drones.

- Chefe do Exército do Irã se reúne com o líder supremo Mojtaba Khamenei -

O chefe do comando militar central do Irã, Ali Abdollahi, reuniu-se com o líder supremo Mojtaba Khamenei para abordar "novas diretrizes e orientações para a continuação das operações para enfrentar o inimigo", informou a televisão estatal iraniana.

Khamenei, supostamente ferido nos ataques do primeiro dia da guerra que custaram a vida de seu pai e predecessor, Ali Khamenei, não apareceu em público desde sua nomeação em março e só se manifesta por meio de comunicados.

- Irã adverte aliados dos EUA que terão dificuldades para atravessar o estreito de Ormuz -

O Exército iraniano advertiu que os países que aplicarem as sanções americanas contra a República Islâmica terão dificuldades para atravessar o Estreito de Ormuz, uma passagem marítima estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

O governo dos Estados Unidos anunciou em 1º de maio novas sanções contra interesses iranianos e advertiu sobre represálias a navios que paguem às autoridades de Teerã para atravessar esse estreito.

"A partir de agora, todo navio que desejar atravessá-lo deverá coordenar-se conosco", lembrou Mohamad Akraminia, responsável do Exército, à agência oficial de notícias Irna.

- Um projétil atinge navio diante do Catar -

Um projétil de origem desconhecida atingiu um navio diante da costa do Catar neste domingo, provocando um pequeno incêndio sem vítimas, que já foi controlado, informou uma agência marítima do Reino Unido.

Segundo a agência britânica de segurança marítima UKMTO, um navio graneleiro informou ter sido atingido 23 milhas náuticas a nordeste de Doha por um "projétil desconhecido".

- Primeiro-ministro do Catar recebe Rubio -

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, discutiu as "ameaças" e a segurança no Oriente Médio durante um encontro no sábado com o primeiro-ministro do Catar, o xeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani.

Esse Estado do Golfo frequentemente atua como intermediário dos Estados Unidos no Oriente Médio.

- Coreia do Sul diz que um de seus navios foi atacado em Ormuz -

Duas aeronaves não identificadas atacaram na segunda-feira passada um cargueiro sul-coreano no Estreito de Ormuz, provocando chamas e fumaça, informou neste domingo o Ministério das Relações Exteriores.

O porta-voz do ministério, Park Il, não especificou que tipo de aeronaves estiveram envolvidas.

- Drones contra o norte de Israel, um soldado ferido -

O Exército israelense informou sobre "vários" drones explosivos lançados pelo Hezbollah contra território israelense e precisou que um reservista do Exército ficou gravemente ferido e outros dois sofreram ferimentos leves.

Horas antes, o movimento xiita libanês pró-Irã havia declarado ter atacado um grupo de soldados no norte de Israel.

- Nove mortos no sul do Líbano, entre eles uma menina -

As autoridades libanesas anunciaram no sábado a morte de nove pessoas, entre elas uma menina, em novos bombardeios israelenses no sul do Líbano, enquanto o Hezbollah reivindicou disparos contra o norte de Israel.

Em Saksakiyé, o Ministério da Saúde informou sete mortos, entre eles uma menina, e 15 feridos, incluindo três crianças.