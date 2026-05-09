Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Hezbollah afirma ter atacado o norte de Israel com um drone -

O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah declarou ter atacado o norte de Israel com um drone em resposta aos ataques israelenses contra o Líbano, que continuam apesar de uma trégua.

A organização afirmou ter "mirado uma concentração de soldados do exército inimigo israelense perto de Misgav Am", após uma "violação do cessar-fogo por parte do inimigo".

- Líbano informa um morto e uma menina ferida em ataques israelenses no sul -

As autoridades libanesas anunciaram a morte de um cidadão sírio, atacado junto com sua filha de 12 anos por um drone israelense, no âmbito de novos bombardeios realizados por Israel após um chamado para evacuar nove localidades do sul do Líbano.

- Trump espera uma resposta do Irã -

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que espera uma resposta do Irã "esta noite" à sua última proposta para pôr fim de maneira duradoura às hostilidades.

- Mancha de petróleo no Golfo -

Uma mancha de petróleo foi detectada no Golfo diante da costa da ilha iraniana de Kharg, principal terminal petrolífero da república islâmica, segundo imagens de satélite.

De acordo com o observatório CEOBS, trata-se de um dos derramamentos de petróleo mais extensos registrados nessa região desde o início da ofensiva israelense-americana contra o Irã em 28 de fevereiro.

- Em Washington, Catar defende dialogar com o Irã -

O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, defendeu os esforços liderados pelo Paquistão para negociar com o Irã durante uma reunião em Washington com o vice-presidente americano, JD Vance.

- Petróleo em torno dos 100 dólares -

Os preços do petróleo fecharam em leve alta na sexta-feira, embora permaneçam claramente inferiores aos registrados há uma semana. O barril do Brent do Mar do Norte, referência internacional, subiu 1,23%, para 101,29 dólares.

- Conselheiro de Khamenei compara Estreito de Ormuz a "uma bomba atômica" -

"Negligenciamos durante anos o privilégio do Estreito de Ormuz. O Estreito de Ormuz representa uma oportunidade tão valiosa quanto uma bomba atômica", declarou Mohammad Mokhber, conselheiro do líder supremo iraniano Mojtaba Khamenei.

- EUA anuncia que atacou dois navios iranianos -

As forças dos Estados Unidos dispararam contra dois petroleiros de bandeira iraniana e os deixaram fora de serviço quando tentaram violar o bloqueio aos portos do Irã, informou o Exército americano.

- Agência iraniana relata "confrontos esporádicos" -

Um meio de comunicação iraniano relatou "confrontos esporádicos" entre as forças armadas da república islâmica e a marinha americana no Estreito de Ormuz, apesar do cessar-fogo oficialmente em vigor.

Pouco antes, o Ministério iraniano das Relações Exteriores acusou os Estados Unidos de "violação flagrante" do cessar-fogo.

- Um petroleiro chega à Coreia do Sul após travessia por Ormuz -

Um petroleiro que atravessou o Estreito de Ormuz chegou à Coreia do Sul na sexta-feira, tornando-se a primeira embarcação desse tipo a chegar ao país asiático por essa rota desde que o Irã a declarou fechada no início do conflito.

- UE declara que companhias aéreas não devem cobrar sobretaxas adicionais de combustível -

A União Europeia declarou que as companhias aéreas não devem cobrar dos clientes sobretaxas adicionais de combustível após a compra das passagens, enquanto o preço do combustível de aviação dispara em meio aos temores de desabastecimento provocados pela guerra no Oriente Médio.