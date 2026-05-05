Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Navio da Maersk atravessou Ormuz escoltado pelas forças americanas -

A empresa de navegação dinamarquesa Maersk anunciou nesta terça-feira (5) que um de seus navios, o Alliance Fairfax, de bandeira americana, atravessou o Estreito de Ormuz escoltado pelas forças de Washington.

O navio estava bloqueado no Golfo desde fevereiro e foi "oferecida a oportunidade" de partir em companhia do Exército americano. "Posteriormente, o navio deixou o Golfo Pérsico acompanhado por meios militares americanos" em 4 de maio, informou a empresa em um comunicado.

- Índia condena ataque iraniano com drones contra Emirados Árabes -

A Índia condenou um ataque iraniano com drone contra a instalação energética emiradense de Fujairah, que deixou três cidadãos indianos feridos, e pediu acesso ininterrupto ao Estreito de Ormuz, informou o Ministério das Relações Exteriores.

- Coreia do Sul cogita aderir às operações em Ormuz -

A Coreia do Sul anunciou que "revisará sua posição" sobre a participação nas operações americanas no Estreito de Ormuz, depois que o presidente Donald Trump instou Seul a aderir após o aparente ataque iraniano contra um de seus navios.

- Petróleo em queda -

O petróleo operava em queda nesta terça-feira na Ásia, após uma alta na segunda-feira. O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, recuava 2,15%, a 104,13 dólares. O barril de Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, perdia 1,26%, a 113 dólares.

- Japão recebe petróleo russo

Um carregamento de petróleo bruto russo chegou ao Japão, o primeiro envio de Moscou ao país asiático desde o bloqueio do Estreito de Ormuz devido à guerra, segundo a imprensa local.

- Nova entrevista coletiva de Hegseth -

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, deve conceder uma nova entrevista coletiva nesta terça-feira sobre as operações no Oriente Médio, ao lado do comandante do Estado-Maior do Exército, o general Dan Caine.

- Macron considera "inaceitáveis" os bombardeios iranianos contra os Emirados Árabes -

"Os bombardeios iranianos contra infraestruturas civis dos Emirados são injustificados e inaceitáveis", denunciou o presidente francês, Emmanuel Macron, no X.

- Arábia Saudita pede continuidade dos esforços de mediação -

A Arábia Saudita advertiu contra uma nova "escalada" no Golfo e pediu a continuidade dos esforços de mediação entre Irã e Estados Unidos "visando alcançar uma solução política que evite que a região derive em maiores tensões e instabilidade".

- Starmer condena ataques iranianos -

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou os recentes ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos, os primeiros registrados desde que a trégua entrou em vigor no início de abril, e pediu o fim da "escalada".

- Alemanha afirma que Irã não deve tomar a região como refém -

"O Irã deve voltar à mesa de negociações e deixar de tomar como reféns a região e o mundo", escreveu o chanceler alemão, Friedrich Merz, no X, ao condenar os ataques do Irã contra os Emirados Árabes.

- Irã nega que planejava atacar Emirados -

"A República Islâmica não planejava atingir" o importante complexo petrolífero emiradense de Fuyaira, afirmou a televisão estatal iraniana, citando um alto comando não identificado.

Esse oficial denunciou as consequências do "aventurismo militar americano", em referência à operação anunciada pelo presidente Donald Trump destinada a desbloquear navios retidos no Golfo pelo fechamento do Estreito de Ormuz.

- Von der Leyen condena ataques iranianos contra os Emirados Árabes -

Os ataques perpetrados pelo Irã constituem "uma violação flagrante da soberania e do direito internacional", denunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao expressar "total solidariedade" com os Emirados Árabes Unidos.

- Trump minimiza ataques iranianos em Ormuz -

Donald Trump minimizou na segunda-feira (4) os ataques iranianos no Estreito de Ormuz, que causaram apenas danos em um navio sul-coreano.

"Além do navio sul-coreano, até este momento não houve danos ao atravessar o estreito", disse Trump em sua plataforma Truth Social. O Irã realizou "alguns disparos", explicou

- EUA afirmam que destruíram seis embarcações iranianas, mas Irã nega -

As forças americanas anunciaram ter destruído seis embarcações iranianas e ter "neutralizado eficazmente" mísseis e drones lançados pelo Irã contra navios da Marinha dos Estados Unidos e embarcações comerciais.

Um alto responsável militar iraniano, citado pela televisão estatal, desmentiu pouco depois a destruição dos navios iranianos.

- Combates entre Hezbollah e o Exército israelense no sul do Líbano -

O movimento pró-Irã Hezbollah relatou combates com as forças israelenses em Deir Seryan, uma localidade fronteiriça no sul do Líbano, apesar da trégua em vigor.