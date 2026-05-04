Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Três execuções no Irã -

Três homens foram enforcados no nordeste do Irã depois que foram declarados culpados de contribuir para a morte de integrantes das forças de segurança durante as manifestações que abalaram o país em dezembro e janeiro, anunciou a Justiça iraniana nesta segunda-feira.

As detenções e execuções vinculadas aos protestos aumentaram desde o início da guerra desencadeada pelo ataque dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro.

- Secretário-geral da Otan diz que europeus "captaram a mensagem" de Trump sobre defesa -

Os europeus "ouviram" a mensagem de frustração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a guerra do Irã e estão "dando um passo à frente", afirmou o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, após Washington anunciar que vai retirar 5.000 soldados da Alemanha.

"Os líderes europeus receberam a mensagem. Eles ouviram a mensagem de maneira alta e clara", disse Rutte, que reconheceu a "decepção do lado americano" com a relutância dos aliados europeus em entrar na guerra.

- Macron pede "reabertura coordenada" do Estreito de Ormuz -

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta segunda-feira uma reabertura "coordenada" do Estreito de Ormuz entre "Irã e Estados Unidos".

"Se os Estados Unidos estiverem dispostos a reabrir Ormuz, ótimo. É o que temos pedido desde o início. Mas nós não vamos participar de nenhuma operação de força em um contexto que não me pareça claro", destacou o presidente francês.

- Irã adverte que atacará Exército americano em caso de aproximação de Ormuz -

O comando militar do Irã advertiu nesta segunda-feira que o Exército dos Estados Unidos será atacado se entrar no Estreito de Ormuz, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Washington começaria a escoltar navios através da estratégica via marítima.

- Petroleiro atingido por "projéteis desconhecidos" perto dos Emirados -

Um petroleiro foi atingido por projéteis não identificados na costa dos Emirados Árabes Unidos, informou nesta segunda-feira uma agência marítima britânica, depois que Washington anunciou que pretende escoltar os navios que cruzam o Estreito de Ormuz.

- Crise tem impacto enorme na Ásia-Pacífico, afirma premiê japonesa -

A crise no abastecimento de petróleo devido ao bloqueio no Estreito de Ormuz tem um "impacto enorme" na região Ásia-Pacífico, afirmou nesta segunda-feira a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi.

Após uma reunião em Canberra com seu homólogo australiano, Anthony Albanese, Takaichi declarou que os dois países responderão com "um senso de urgência" para estabilizar o fornecimento de energia.

- Trump cita "conversas muito positivas" com o Irã -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que funcionários americanos estão tendo "conversas muito positivas" com o Irã sobre possíveis passos para o fim da guerra no Oriente Médio.

"Estou plenamente ciente de que meus representantes estão tendo conversas muito positivas com o país do Irã, e de que estas conversas poderiam levar a algo muito positivo para todos", publicou Trump em sua plataforma, Truth Social.

- EUA escoltarão navios bloqueados em Ormuz -

Donald Trump afirmou nas redes sociais no domingo que a Marinha americana escoltará as embarcações bloqueadas no Estreito de Ormuz a partir de segunda-feira.

"Para o bem do Irã, do Oriente Médio e dos Estados Unidos, informamos a estes países que conduziremos seus navios de maneira segura para fora destas vias navegáveis restritas, para que possam continuar com seus negócios de forma livre e eficaz", escreveu o mandatário em sua plataforma, Truth Social.

- Chefe de Governo alemão diz que não desistirá de trabalhar com Trump -

O chefe de Governo da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou no domingo que não desistirá de trabalhar com o presidente americano, Donald Trump, apesar de uma disputa entre os dois líderes sobre a guerra no Oriente Médio.

"Não vou deixar de trabalhar na relação transatlântica. E não desistirei de trabalhar com Donald Trump", afirmou Merz à emissora pública ARD.

As declarações ocorrem após o governo americano anunciar que vai retirar 5.000 soldados destacados na Alemanha.

- EUA estão "asfixiando" a economia do Irã, diz secretário do Tesouro -

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que Washington está asfixiando o Irã com o "bloqueio econômico" imposto com a ofensiva militar lançada com Israel no fim de fevereiro.

O presidente Donald Trump "ordenou a máxima pressão em março (sobre o Irã), e há três semanas ordenou ao Departamento do Tesouro e a mim que começássemos a 'Fúria Econômica'", explicou o secretário no domingo ao canal Fox News.

- Alemanha pede que Irã reabra Ormuz -

O ministro alemão das Relações Exteriores, Johann Wadephul, pediu que o Irã reabra o Estreito de Ormuz e abandone seu programa de armas nucleares durante um telefonema com seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi.

"Enfatizei que a Alemanha apoia uma solução negociada", disse Wadephul no X. "Enquanto aliado próximo dos Estados Unidos, compartilhamos o mesmo objetivo: o Irã deve renunciar de forma total e verificável às armas nucleares e abrir imediatamente o Estreito de Ormuz, como também pediu o secretário de Estado americano", Marco Rubio.