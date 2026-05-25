Uganda registra dois novos casos de ebola

Dois novos casos do vírus ebola foram confirmados em Uganda, anunciou o Ministério da Saúde do país nesta segunda-feira (25).

Com os dois novos pacientes, o país tem sete casos confirmados de infecção, incluindo um óbito, desde que a atual epidemia de ebola foi declarada em 15 de maio na vizinha República Democrática do Congo (RDC).

"Os dois novos casos confirmados são ugandenses, membros da equipe médica de uma clínica particular de Kampala", a capital do país, informou o ministério. Os dois estão sendo tratados em uma unidade especializada, acrescentou a pasta.

Mais de 900 casos suspeitos de ebola foram identificados na RDC no atual surto, informou no domingo (24) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Em boletim mais recente, publicado no sábado, o Ministério da Saúde da RDC informou que a epidemia provocou 207 mortes e 867 casos suspeitos no país.

A OMS ativou um alerta internacional para a epidemia.

O atual surto é provocado pela cepa Bundibugyo, para a qual não há cura nem tratamento específico. A taxa de mortalidade pode chegar a 50%.

O ebola matou mais de 15.000 pessoas no continente africano nos últimos 50 anos.