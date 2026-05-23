Uganda confirma três novos casos de ebola em meio a surto na vizinha República Democrática do Congo

Nos últimos dias, país vinha intensificando protocolos sanitários próximo à fronteira com a RDC. BADRU KATUMBA / AFP

Autoridades de Uganda confirmaram três novos casos de ebola em Uganda neste sábado (23), elevando o grau de preocupação com a extensão do surto no continente africano. Com a confirmação, o país já registra cinco casos da doença, que já causou mais de 80 mortes na vizinha República Democrática do Congo (RDC).

Os novos pacientes incluem um motorista que havia transportado o primeiro caso confirmado no país e uma profissional da saúde que se contaminou durante o atendimento à paciente. Ambos estão em tratamento.

O terceiro caso é de uma mulher congolesa que chegou ao país por via aérea.

O governo ugandense afirma que todas as pessoas que estiveram em contato com infectados foram identificadas e estão sendo monitoradas para interromper a cadeia de transmissão da doença.

O avanço da epidemia na região central do continente africano tem mobilizado autoridades e a comunidade internacional. Até sexta-feira (22), mais de 80 pessoas haviam morrido na RDC, um dos maiores países da África. Outros 750 casos e 177 mortes suspeitas estavam sendo investigados.

Também na sexta, a OMS elevou o nível de alerta da epidemia para o mais alto da escala. Em entrevista coletiva, o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou que a doença tem se disseminado rapidamente.

— Anteriormente, a OMS havia avaliado o risco como alto em nível nacional e regional, e baixo em nível mundial. Atualmente, estamos revisando nossa avaliação de riscos para classificá-lo como muito alto em nível nacional, alto em nível regional e baixo em nível mundial — acrescentou.

Leia Mais OMS declara emergência de saúde pública internacional com surto de ebola na África

As regiões mais atingidas até o momento são Kivu do Norte e Kivu do Sul, próximos à fronteira com Uganda. Na região, há um forte fluxo de pessoas.

Alerta para a Copa

A epidemia também acendeu um alerta na Fifa a poucas semanas da Copa do Mundo 2026. A República Democrática do Congo está no Grupo K Da Copa do Mundo, que será disputada em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá. Em comunicado oficial, a Fifa informou que está em contato permanente com a Federação de Futebol da RD Congo e com órgãos de saúde dos países-sede.

O ebola provoca uma febre hemorrágica mortal, mas o vírus, que causou mais de 15 mil mortes na África nos últimos 50 anos, é menos contagioso que a covid ou o sarampo.