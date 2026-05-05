UE insta EUA a respeitar os termos do acordo tarifário

Os Estados Unidos devem respeitar os termos do acordo tarifário do ano passado, disse o comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, ao seu homólogo americano nesta terça-feira (5), depois de o presidente Donald Trump ter ameaçado aumentar as tarifas sobre os automóveis europeus.
O comissário "pediu um rápido retorno aos termos acordados em Turnberry, ou seja, uma tarifa fixa de 15%", afirmou um porta-voz da Comissão Europeia após as conversações de Sefcovic com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, em Paris.
* AFP