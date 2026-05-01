Ucrânia diz ter atingido terminal de petróleo em Tuapse no 4º ataque em duas semanas

Forças ucranianas atingiram um terminal de petróleo na cidade russa de Tuapse, no Mar Negro, informou nesta sexta-feira, 1º, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, no quarto ataque contra a infraestrutura petrolífera da região em pouco mais de duas semanas.

Segundo comunicado do Estado-Maior, explosões e um incêndio foram registrados nas instalações da infraestrutura petrolífera local. Autoridades russas disseram que um ataque de drones ucranianos provocou o incêndio e que não houve vítimas.

A instalação já havia sido atingida em 16, 20 e 28 de abril. O governador regional, Veniamin Kondratyev, afirmou que um incêndio na refinaria de petróleo da cidade também havia sido extinto ontem, menos de 24 horas antes do ataque mais recente.

Paralelamente, ataques russos continuaram a atingir a Ucrânia.

A Rússia atacou a cidade de Ternopil, no oeste da Ucrânia, com mais de 50 drones nesta sexta-feira, segundo o prefeito Serhii Nadal.

Ele disse que houve impactos em instalações industriais e na infraestrutura. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, acrescentou, e alguns bairros seguem sem eletricidade em consequência do ataque em massa.

Dois edifícios residenciais de vários andares e a infraestrutura portuária de Odessa foram danificados após as forças russas lançarem outro ataque noturno com drones contra a região sul, segundo autoridades locais.

Como resultado dos bombardeios, um apartamento em um prédio de 16 andares foi destruído e o telhado pegou fogo. Em outro edifício residencial alto, um incêndio atingiu o 12º andar, de acordo com o Serviço de Emergência da Ucrânia.

Em postagem no Telegram, o presidente Volodymyr Zelensky disse que pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na região. Ele afirmou que também foram registrados danos em ataques noturnos na cidade central de Kryvyi Rih e na região nordeste de Kharkiv, onde a infraestrutura ferroviária foi atingida.

"A Rússia continua a atacar nossa infraestrutura energética, infraestrutura crítica e alvos civis. Esta noite, houve 210 ataques com drones, e cerca de 140 deles foram drones 'Shahed'", escreveu Zelensky. RÚ