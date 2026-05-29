Trump zomba de Jill Biden por revelações sobre desempenho do marido em debate

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, zombou nesta sexta-feira (29) de Jill Biden por ter dito que pensou que seu marido, Joe, estava sofrendo um derrame durante um debate eleitoral de 2024, acusando a ex-primeira-dama de ser uma má esposa.

Durante uma turnê de promoção de seu próximo livro sobre a vida na Casa Branca, Jill Biden mencionou o desastroso debate que levou o então presidente democrata, Joe Biden, a abandonar sua tentativa de reeleição.

"Jill Biden aparece agora para admitir, finalmente, que NÃO sabia o que estava acontecendo com 'Sleepy Joe' [Joe Dorminhoco] durante nosso espetacular e muito assistido debate presidencial de 2024", afirmou Trump em sua rede social Truth Social.

"Ela disse que pensou que ele estava sofrendo um 'derrame cerebral', entre outras coisas realmente graves; e, no entanto, nunca correu para subir ao palco para ajudar seu marido aflito, como qualquer boa esposa faria".

"A única coisa que ela esqueceu de mencionar foi o quanto eu estava indo bem antes de seu colapso quase total", disse Trump, insistindo que foi seu próprio desempenho que fez Joe Biden "simples e claramente 'travar'".

As revelações de Jill Biden reacenderam as disputas internas no Partido Democrata em torno da idade de Biden, justamente quando o partido, fragilizado, esperava virar a página e se concentrar nas cruciais eleições de meio de mandato de novembro nos Estados Unidos.

No debate contra o republicano Trump, em junho de 2024, Biden - que então tinha 81 anos - titubeou ao falar e ficou olhando de boca aberta.

"Enquanto eu o observava, pensei: 'Meu Deus, ele está sofrendo um derrame'. E morri de medo", relatou Jill Biden no programa "CBS News Sunday Morning", segundo um trecho divulgado na quarta-feira.

Em suas memórias, "View from the East Wing" ("Vista da Ala Leste") - que serão publicadas em 2 de junho -, Jill Biden também se perguntou se seu marido teria tomado acidentalmente um comprimido para dormir ou um xarope para tosse com codeína.

Logo depois do debate, Jill Biden elogiou publicamente o desempenho do marido, dizendo a ele diante de seus apoiadores: "Joe, você fez um trabalho magnífico. Respondeu a todas as perguntas; sabia todos os dados".

No livro, no entanto, Jill Biden conta que seu marido perguntou se havia arruinado o debate, ao que ela respondeu: "Sim, arruinou".

Posteriormente, Joe Biden se retirou da disputa pela Casa Branca em favor de sua vice-presidente, Kamala Harris, que acabou perdendo para Trump.