Trump volta a ameaçar Irã com bombardeios 'maiores do que antes' na ausência de acordo

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã caso não seja alcançado um acordo entre os dois países para encerrar o conflito no Oriente Médio. Em publicação na Truth Social, o mandatário americano alertou que, sem um pacto, bombardeios contra Teerã começarão em nível e intensidade "muito maiores do que antes".

Trump, por outro lado, afirmou na postagem que, se o Irã concordar em ceder o que for acordado - o que ele disse ser "talvez uma grande suposição" -, a operação americana na região chegará ao fim e o bloqueio "altamente eficaz" permitirá que o Estreito de Ormuz permaneça aberto a todos.

O comentário veio em meio a expectativas de um acordo entre os EUA e o Irã.