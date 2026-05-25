Trump vê avanços em negociações com Irã e defende a ampliação dos Acordos de Abraão para paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (25) que as negociações com o Irã "estão avançando muito bem" e defendeu a ampliação dos Acordos de Abraão como parte de um eventual entendimento regional envolvendo Teerã e países do Oriente Médio.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou que o acordo em discussão precisa ser "um Grande Acordo para todos ou não haverá acordo algum", alertando para o risco de retorno "ao campo de batalha e aos tiros, porém maiores e mais intensos do que nunca antes".

Segundo o presidente americano, líderes de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein discutiram a possibilidade de adesão simultânea aos Acordos de Abraão, iniciativa lançada em 2020 durante seu primeiro mandato para normalizar relações diplomáticas entre Israel e países árabes.

Os Acordos de Abraão foram firmados inicialmente entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, com mediação dos EUA, e posteriormente ampliados para incluir Marrocos e Sudão. O pacto prevê cooperação diplomática, econômica, comercial e de segurança entre os participantes.

Trump afirmou que os acordos geraram um "boom financeiro, econômico e social" para os países envolvidos e sustentou que a expansão do bloco poderá trazer "verdadeiro poder, força e paz ao Oriente Médio pela primeira vez em 5 mil anos".

O republicano também sugeriu a inclusão do próprio Irã no entendimento regional. "Seria uma honra" ter a República Islâmica como parte dos Acordos de Abraão caso Teerã assine um acordo com Washington, escreveu. "Uau, isso sim seria algo especial!", acrescentou.

Ainda na publicação, Trump disse que Arábia Saudita e Catar deveriam aderir imediatamente ao pacto e indicou que países que rejeitarem participar poderiam demonstrar "má intenção". Segundo ele, representantes americanos já foram orientados a iniciar o processo de ampliação dos acordos.