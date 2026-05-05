Trump suspende operação no Estreito de Ormuz para tentar acordo com Irã

Decisão de Trump foi publicada na rede social Truth Social. ALEX BRANDON / POOL

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai suspender de forma temporária a Operação Liberdade, que escoltava navios comerciais no Estreito de Ormuz em meio ao bloqueio do Irã.

Conforme o presidente, a operação foi implementada para mudar o cenário das negociações com o Irã e tentar estabelecer um acordo. A decisão de Trump foi publicada na rede social Truth Social.

Trump afirmou que a decisão foi tomada com base "no pedido do Paquistão", que está mediando o conflito, e de outros países. O presidente também justificou a resolução no "enorme sucesso militar" dos EUA no conflito contra o Irã e nos "grandes progressos" que foram feitos "rumo a um acordo completo e definitivo".

"O Projeto Liberdade (a circulação de navios pelo Estreito de Ormuz) será suspenso por um curto período para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado", diz a publicação.

O bloqueio contra navios iranianos na região, no entanto, continua em vigor. O republicano não ofereceu mais informações em relação ao estado atual das negociações, nem sobre quais países estariam envolvidos no processo.

Secretário de Guerra dos EUA se pronuncia

Ainda nesta terça-feira (5), o Secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou em entrevista coletiva na Casa Branca que a operação americana no Estreito de Ormuz é pacífica, mas que o Irã é o "agressor evidente" no conflito.

Hegseth ainda complementou que caso o Irã ataque "tropas americanas ou navios comerciais inocentes", o país enfrentará um "poder de fogo americano esmagador e devastador".

— Preferimos que isso seja uma operação pacífica, mas estamos prontos e carregados para defender nosso povo — afirmou.

Na segunda-feira (4), tanto os Estados Unidos quanto o Irã efetuaram ataques contra embarcações, apesar de o cessar-fogo prorrogado em 23 de abril ainda estar vigente.

Entenda o conflito

No dia 28 de fevereiro, em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã. A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã. O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.

Estados Unidos e Israel argumentam que a ofensiva teve como objetivo retaliar a expansão do projeto de armas nucleares do Irã. Em resposta, o governo iraniano atacou países vizinhos e destruiu bases militares norte-americanas no Oriente Médio.

No dia 8 de março, a Assembleia de Especialistas do Irã escolheu Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo do país. Ele sucede o pai, o aiatolá Ali Khamenei, que ocupava o posto desde 1989. A posição representa a autoridade máxima do sistema político iraniano. A decisão marca uma mudança histórica no comando da República Islâmica.