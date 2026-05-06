Trump suspende operação dos EUA para ajudar navios a sair de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (5) que suspende a operação militar americana para escoltar navios através do Estreito de Ormuz após apenas um dia, em uma tentativa de alcançar um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O chamado "Projeto Liberdade" de Trump, destinado a ajudar embarcações a sair do Estreito de Ormuz - ponto de acesso ao Golfo onde o Irã assumiu o controle em resposta ao ataque dos Estados Unidos e de Israel - começou na segunda-feira.

Mas o líder americano afirmou em sua rede Truth Social que agora coloca a operação em pausa após um pedido do mediador Paquistão e de outros países, já que "foi alcançado um grande progresso rumo a um acordo completo e final" com Teerã.

"Concordamos mutuamente que, enquanto o bloqueio (naval) continuará em pleno vigor e efeito, o Projeto Liberdade (...) ficará em pausa por um curto período de tempo para ver se o acordo pode ou não ser finalizado e assinado", disse Trump.

Washington mantém um bloqueio aos portos iranianos na tentativa de pressionar o Irã a fechar um acordo que ponha fim à guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro.

As tensões haviam aumentado com a operação em Ormuz, e os Estados Unidos afirmaram ter afundado sete embarcações iranianas, enquanto vários navios civis foram atacados, supostamente pelo Irã.

Mais cedo, o secretário de Estado, Marco Rubio, declarou a jornalistas na Casa Branca que "a operação está encerrada - Epic Fury - conforme o presidente informou ao Congresso. Concluímos essa fase".

O governo Trump tinha 60 dias após o início das hostilidades para informar o Congresso sobre a guerra, iniciada sem autorização prévia.

Rubio afirmou que os Estados Unidos "alcançaram os objetivos" dessa fase ofensiva.

"Esses caras enfrentam uma destruição real e catastrófica de sua economia", disse, acrescentando que Trump ainda prefere um acordo negociado com o Irã.

Israel e Estados Unidos atacaram o Irã, mataram altos dirigentes e destruíram importantes instalações militares e econômicas, mas sem provocar o colapso da república islâmica, que respondeu com ataques em toda a região.

Em 8 de abril, Trump declarou um cessar-fogo com o Irã, que desde então foi prorrogado, mesmo com as negociações com Teerã estagnadas.