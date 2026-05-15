Trump sugere que quer urânio do Irã por motivos de imagem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que pretende apreender o urânio enriquecido do Irã para melhorar sua imagem política, depois que Israel exigiu isso como objetivo da guerra.

"A verdade é que me sinto melhor se eu conseguir isso, mas (...) acredito que é mais por relações públicas do que por qualquer outra coisa", disse Trump a Sean Hannity, apresentador da Fox News, durante uma entrevista gravada em sua visita à China e transmitida na noite desta quinta-feira (14) em território americano.