Trump sofre revés no Senado com adiamento de votação sobre projeto de lei de imigração

Donald Trump sofreu um revés no Congresso na quinta-feira (21) com o adiamento da votação de um projeto de lei para financiar as agências de imigração, após uma disputa entre senadores republicanos por outro fundo de 1,8 bilhão de dólares para compensar aliados do presidente que denunciam perseguição por parte de agências federais.

Os líderes do Partido Republicano esperavam aprovar uma verba de quase 70 bilhões de dólares para o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE), a Patrulha de Fronteira e outras agências antes de um recesso legislativo de uma semana.

Mas a divergência entre os republicanos surgiu após a proposta do "fundo contra a instrumentalização" política de Trump, que poderia indenizar centenas de apoiadores do presidente processados pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Os republicanos "estão brigando abertamente por um projeto de lei que injetaria bilhões a mais na agenda extrema de imigração do presidente Trump e daria sinal verde a quase 1,8 bilhão de dólares (...) para um fundo opaco destinado a recompensar aliados políticos de Trump", afirmaram os senadores democratas Mark Warner e Tim Kaine em um comunicado conjunto.

Os republicanos também estavam divididos sobre uma proposta de até um bilhão de dólares em financiamento para o Serviço Secreto, vinculada à segurança do salão de baile da Casa Branca, planejado por Trump.

Com o adiamento da votação, o prazo de 1º de junho fixado por Trump para aprovar um dos pilares de sua agenda interna foi prorrogado.