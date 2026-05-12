Trump sinaliza apoio a JD Vance como possível candidato republicano à Presidência em 2028

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu nesta segunda-feira um sinal de que vê o vice-presidente JD Vance como um possível candidato republicano à Casa Branca em 2028.

Durante um jantar com aliados e convidados no Rose Garden, na Casa Branca, Trump abordou publicamente a sucessão ao comentar quem poderia comandar o Partido Republicano após o fim de seu mandato.

"Vai ser o JD? Vai ser outra pessoa? Eu não sei", disse, em tom descontraído.

Em seguida, o presidente pediu uma reação do público a possíveis nomes para a próxima disputa. Primeiro, perguntou quem apoiava Vance; depois, fez o mesmo em relação ao secretário de Estado, Marco Rubio.