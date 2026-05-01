Trump reitera que operação militar no Irã teve mesmo sucesso obtido na Venezuela

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a afirmar que a operação militar no Irã teve o mesmo sucesso obtido na Venezuela, embora tenha se estendido por várias semanas além do cronograma previsto inicialmente pela Casa Branca.

Em evento com a terceira idade, o republicano repetiu que Teerã teve recursos militares, infraestrutura nuclear e lideranças destruídos pelos americanos em pouco tempo de guerra. "Mas não vou comentar sobre o Irã agora, vou esperar acabar", disse.

O mandatário americano também reiterou que a produção de petróleo dos EUA mais do que dobrou desde o início da sua gestão, competindo com a Rússia no cenário global, e que as forças militares foram completamente reformadas. "Não imaginei que teríamos que usá-las tanto assim quando fiz as reformas", afirmou.

Trump ainda retomou críticas contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan, em inglês), afirmando que não teve qualquer ajuda da aliança militar no Irã "apesar de gastarmos trilhões de dólares com eles".