Trump reitera que Irã nunca terá arma nuclear e diz que EUA trabalham com governo da Venezuela

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou que o Irã "nunca terá" uma arma nuclear, ao participar de uma cerimônia do Memorial Day, nesta segunda-feira, 25. O comentário acontece sob expectativas de que Washington e Teerã alcancem um entendimento para encerrar as hostilidades no Oriente Médio, com o programa nuclear iraniano sendo um dos principais impasses entre as partes.