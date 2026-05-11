Trump quer suspender imposto federal sobre gasolina nos EUA para conter preços

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11) que pretende suspender o imposto federal sobre a gasolina "por um período de tempo", em uma medida destinada a reduzir a alta dos preços da energia provocada pela guerra com o Irã.

"Vamos retirar o imposto sobre a gasolina por um período e, quando o preço da gasolina cair, deixaremos que ele volte gradualmente", disse Trump à CBS News.

A suspensão desse imposto depende do Congresso, onde o Partido Republicano tem uma maioria apertada nas duas câmaras.

O senador Josh Hawley afirmou que apresentaria um projeto de lei nesta segunda-feira. Na Câmara dos Representantes, a republicana Anna Paulina Luna anunciou uma proposta semelhante para "esta semana".

Os impostos federais americanos sobre a gasolina somam 18,4 centavos de dólar por galão de gasolina e 24,4 centavos por galão de diesel, segundo a Administração de Informação Energética dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês).

Os preços dos combustíveis nos Estados Unidos dispararam desde que Trump lançou a guerra contra o Irã, com a gasolina e o diesel acumulando alta de cerca de 50% desde o fim de fevereiro.

Nesta segunda-feira, o preço médio de um galão de gasolina comum (3,8 litros) nos Estados Unidos era de 4,52 dólares (R$ 22,47), e o do diesel, de 5,64 dólares (R$ 28,04), segundo a federação de clubes automobilísticos AAA.

A suspensão do imposto federal sobre combustíveis reduziria esses preços em cerca de 4%.

O conflito no Oriente Médio bloqueia grande parte das exportações de hidrocarbonetos do Golfo, por onde passa um quinto do petróleo e do gás natural do mundo.