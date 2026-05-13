Trump publica imagem da Venezuela como 51º Estado dos EUA

Provocação foi divulgada após presidente interina da Venezuela declarar que seu país "nunca" considerou se tornar um novo Estado dos EUA. Truth Social @realDonaldTrump / Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta terça-feira (12) uma imagem que mostra a Venezuela como o 51° Estado do país norte-americano.

A publicação, realizada na rede social Truth Social (veja abaixo), ocorre um dia após o republicano dizer à Fox News que estava considerando transformar o país sul-americano em um novo Estado do território estadunidense.





Depois da declaração de Trump, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse que seu país nunca havia considerado se tornar parte dos Estados Unidos.

Em janeiro deste ano, os EUA capturaram o ex-presidente Nicolás Maduro na Venezuela. Desde então, Delcy Rodríguez assumiu o comando do país.

Rodríguez supervisionou uma reaproximação nas relações com os Estados Unidos, aprovando reformas que reabriram os setores de mineração e petróleo da Venezuela para empresas estrangeiras — especialmente norte-americanas.

Não é a primeira vez

Presidente afirmou que pode usar a força econômica norte-americana contra os canadenses. Redes sociais / Reprodução

Essa, porém, não é a primeira vez que Trump sugere anexar outro país ao território dos Estados Unidos. Em janeiro deste ano, o republicano publicou nas redes sociais imagens geradas por inteligência artificial (IA) que o mostram conquistando o território da Groenlândia.

Em uma das imagens, Trump aparece ao lado do vice-presidente JD Vance e do secretário de Estado Marco Rubio, cravando uma bandeira dos Estados Unidos em um terreno que seria a ilha ártica. Ao lado, há uma placa com o nome da região autônoma dinamarquesa e os dizeres "US Territory EST. 2026" (Território dos EUA, estabelecido em 2026), tendo ao fundo montanhas cobertas de gelo.