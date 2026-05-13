Trump publica imagem da Venezuela como 51º Estado dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta terça-feira (12) uma imagem que mostra a Venezuela como o 51° Estado do país norte-americano.
A publicação, realizada na rede social Truth Social (veja abaixo), ocorre um dia após o republicano dizer à Fox News que estava considerando transformar o país sul-americano em um novo Estado do território estadunidense.
Depois da declaração de Trump, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse que seu país nunca havia considerado se tornar parte dos Estados Unidos.
Em janeiro deste ano, os EUA capturaram o ex-presidente Nicolás Maduro na Venezuela. Desde então, Delcy Rodríguez assumiu o comando do país.
Rodríguez supervisionou uma reaproximação nas relações com os Estados Unidos, aprovando reformas que reabriram os setores de mineração e petróleo da Venezuela para empresas estrangeiras — especialmente norte-americanas.
Não é a primeira vez
Essa, porém, não é a primeira vez que Trump sugere anexar outro país ao território dos Estados Unidos. Em janeiro deste ano, o republicano publicou nas redes sociais imagens geradas por inteligência artificial (IA) que o mostram conquistando o território da Groenlândia.
Em uma das imagens, Trump aparece ao lado do vice-presidente JD Vance e do secretário de Estado Marco Rubio, cravando uma bandeira dos Estados Unidos em um terreno que seria a ilha ártica. Ao lado, há uma placa com o nome da região autônoma dinamarquesa e os dizeres "US Territory EST. 2026" (Território dos EUA, estabelecido em 2026), tendo ao fundo montanhas cobertas de gelo.
Antes, em março de 2025, foi a vez do Canadá. Na ocasião, Trump divulgou um mapa dos Estados Unidos com o território do Canadá incorporado na imagem (veja acima). Também por meio da internet, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, rejeitou a proposta de unificação.