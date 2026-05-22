Trump perderá casamento do filho em meio a negociações com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta sexta-feira (22) que não comparecerá neste fim de semana ao casamento de seu filho mais velho, devido ao que descreveu como "circunstâncias relacionadas ao governo".

Trump havia mencionado na véspera que a guerra com o Irã impedia o seu comparecimento à cerimônia nas Bahamas que marcará a união de Donald Trump Jr. e Bettina Anderson.

"Embora eu desejasse muito estar com meu filho (...) circunstâncias relacionadas ao governo, e meu amor pelos Estados Unidos da América, não me permitem fazê-lo", publicou Trump na plataforma Truth Social.

"Sinto que é importante que eu permaneça na Casa Branca neste período importante. Parabéns a Don e Bettina!", acrescentou o presidente.

A Casa Branca informou mais tarde que Trump cancelou uma viagem a seu clube de golfe em Nova Jersey e que vai permanecer na capital americana.

O presidente não explicou por que considera este "período" importante, embora ele coincida com o momento em que as negociações para encerrar a guerra no Oriente Médio parecem entrar em uma fase decisiva.

O Irã analisa uma nova proposta americana, e o chefe das Forças Armadas do Paquistão, país que atua como mediador, viajou a Teerã para tentar aproximar os dois lados.

O governo dos Estados Unidos também endureceu sua postura em relação a Cuba, e o Exército americano enviou um porta-aviões e seus navios de escolta ao Caribe.