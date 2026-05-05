Trump diz que, se Irã e EUA não chegarem a um consenso, iranianos serão "eliminados rapidamente"

Donald Trump se reúne com jornalistas no Salão Oval nessa terça-feira (5). KENT NISHIMURA / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou o Irã, nesta terça-feira (5), a agir com inteligência e chegar a um acordo, acrescentando que não queria intervir e "matar pessoas".

— Deveriam fazer o que é inteligente, porque não queremos ir lá e matar pessoas. Nós realmente não queremos. (...) Não quero fazer isso, é muito difícil — disse Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, ao ser questionado sobre o Irã.

Trump também se recusou a dizer o que constituiria uma violação do cessar-fogo entre Washington e Teerã.

— Você vai descobrir, porque eu vou te informar... Eles sabem o que não fazer — disse o presidente dos EUA.

O republicano voltou a comentar que o Irã quer fazer um acordo, mas que, se não chegarem a um consenso, os iranianos serão "eliminados rapidamente".

Sobre a alta do petróleo, o presidente enfatizou que um aumento nos custos do combustível é um "preço pequeno a pagar" pela resistência contra o Irã.

Entenda o conflito

No dia 28 de fevereiro, em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã. A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã. O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.

Estados Unidos e Israel argumentam que a ofensiva teve como objetivo retaliar a expansão do projeto de armas nucleares do Irã. Em resposta, o governo iraniano atacou países vizinhos e destruiu bases militares norte-americanas no Oriente Médio.

No dia 8 de março, a Assembleia de Especialistas do Irã escolheu Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo do país. Ele sucede o pai, o aiatolá Ali Khamenei, que ocupava o posto desde 1989. A posição representa a autoridade máxima do sistema político iraniano. A decisão marca uma mudança histórica no comando da República Islâmica.