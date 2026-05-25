Trump pede a Arábia Saudita e Catar que normalizem relações com Israel como parte de acordo de paz com Irã

O presidente americano, Donald Trump, pediu a vários países de maioria muçulmana, entre eles Arábia Saudita, Catar e Paquistão, que normalizem suas relações com Israel como parte de um acordo de paz com o Irã.

Em uma longa mensagem nas redes sociais, Trump enumerou as nações com cujos líderes conversou no sábado (23) sobre os esforços para terminar a guerra com o Irã e afirmou: "Depois de todo o trabalho feito pelos Estados Unidos para resolver juntos este quebra-cabeça tão complicado, deveria ser uma obrigação que todos esses países, no mínimo, assinem os Acordos de Abraão".