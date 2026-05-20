Trump, Netanyahu e Putin são 'monstros', diz Almodóvar em Cannes

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar chamou Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin de "monstros" nesta quarta-feira (20) no Festival de Cannes, onde disputa a Palma de Ouro com "Natal Amargo".

"Como europeus, também somos obrigados a nos tornarmos uma espécie de escudo contra estes monstros, como Trump, Netanyahu ou o russo. Somos obrigados porque aqui, sim, obedecemos às leis internacionais", declarou em uma entrevista coletiva o diretor espanhol, que usava um broche com as palavras "Free Palestine", em alusão aos líderes dos Estados Unidos, Israel e Rússia.

"Na Europa, sim, há leis. Trump precisa saber que há um limite para todos os seus delírios e suas loucuras e que a Europa nunca vai fazer um vassalagem em relação às políticas de Trump", acrescentou o diretor de 76 anos.

Para Almodóvar, o artista, "a partir de sua pequena tribuna [...] deve falar sem sinônimos, deve falar com a cara descoberta sobre o pior que está acontecendo, e coisas terríveis demais estão acontecendo conosco a cada dia".

"Me parece um dever moral", concluiu o cineasta veterano.

Há alguns dias, o ator espanhol Javier Bardem, que protagoniza outro filme em competição, também criticou os três governantes e sua "masculinidade tóxica", que, segundo ele, provocou milhares de mortes.

Almodóvar disputa a Palma de Ouro pela sétima vez, um prêmio que nunca venceu, apesar de ter dois Oscar e o Leão de Ouro da Mostra de Veneza.

O diretor de "Tudo Sobre Minha Mãe" e "Volver" afirmou que nunca viajou a Cannes "com a sensação de vencedor".

"Os prêmios são o resultado dessa mistura tão heterogênea, quase diria heterogênea demais, que significa um júri, cada um de seu pai e de sua mãe", disse.