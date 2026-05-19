Trump mostra obras do salão de baile da Casa Branca orçadas em US$ 400 milhões

Donald Trump mostrou, nesta terça-feira (19), as obras do salão de baile da Casa Branca, um projeto de 400 milhões de dólares (2 bilhões de reais) que seus críticos usam para falar sobre os aumentos no custo de vida a poucos meses das eleições de meio de mandato.

O bilionário fez um passeio pelas obras com jornalistas, no qual exibiu sua faceta de magnata do mercado imobiliário. "Este é um presente para os Estados Unidos", disse Trump. "Todo esse dinheiro é meu e de doadores. É isento de impostos".

Os democratas se opuseram a uma proposta de destinar 1 bilhão de dólares (cinco bilhões de reais) provenientes dos contribuintes ao serviço de segurança do salão. E usam o tema para atacar os republicanos antes das eleições de meio de mandato em novembro, cruciais para o controle do Congresso.

Trump detalhou os aspectos de segurança do projeto. Disse que haverá seis níveis subterrâneos para instalações militares, centros de pesquisa e um hospital.

"O salão de baile se torna um escudo que vai proteger totalmente o que está acontecendo lá embaixo", disse o presidente de 79 anos. Ele acrescentou que drones "rebateriam" no telhado do salão, que, segundo ele, será um bom local para atiradores de elite.

Trump insiste que o salão de baile está sendo construído com contribuições de doadores. Seu custo dobrou em relação à estimativa inicial de 200 milhões de dólares (1 bilhão de reais).

Seus críticos afirmam que os contribuintes, sim, serão afetados. Também questionam o fato de a obra estar sendo realizada enquanto a guerra no Irã disparou o custo de vida.