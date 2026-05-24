Trump orienta negociadores a "não se precipitarem" e reduz expectativas de fim iminente da guerra com o Irã

O presidente norte-americano publicou uma atualização das negociações em suas redes sociais neste domingo (24). KENT NISHIMURA / AFP

Nos últimos dias, representantes de Estados Unidos e Irã voltaram a se engajar em negociações em busca de encerrar a guerra entre os países no Oriente Médio. Neste domingo (24), entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, moderou as expectativas por um acordo iminente para pôr fim ao conflito.

"Instruí meus representantes a não se precipitarem (...) porque o tempo está a nosso favor", escreveu o presidente norte-americano em sua plataforma Truth Social.

Trump afirmou também que o bloqueio aos portos iranianos "permanecerá em pleno vigor" até que um acordo final seja assinado com Teerã. Diante do cenário, um funcionário do alto escalão do governo norte-americano afirma que a Casa Branca não espera que se chegue a um acordo ainda neste domingo, e que um anúncio definitivo pode ainda levar dias, já que envolve a aprovação de autoridades iranianas, incluindo o líder supremo, Mojtaba Khamenei.

Mais cedo neste domingo, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse em Nova Délhi que havia a possibilidade de o mundo receber "boas notícias" nas próximas horas, aumentando a expectativa por um desfecho positivo nas negociações. Rubio afirmou que o acordo abordaria as preocupações de Washington em relação ao Estreito de Ormuz, quase totalmente bloqueado pelo Irã em resposta ao ataque de 28 de fevereiro realizado por Israel e pelos Estados Unidos.

O controle dessa passagem crucial para o comércio global tem sido um dos principais obstáculos no diálogo, mediado pelo Paquistão, desde o início da trégua entre Teerã e Washington, em 8 de abril. A proposta em discussão inclui ainda o desbloqueio de alguns ativos iranianos em bancos no Exterior e a prorrogação das negociações por 30 dias.

Questão nuclear pendente

A questão do programa nuclear iraniano, contudo, seria abordada em negociações posteriores, segundo o próprio Marco Rubio e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei.

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Este último afirmou que estavam finalizando um memorando de entendimento com Washington, embora isso não implicasse em "um acordo sobre as principais questões". A questão nuclear, por exemplo, não faz parte "desta etapa" das negociações, assegurou.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou também neste domingo que ele e Trump concordam que um acordo final com o Irã deve eliminar "a ameaça nuclear". "Isso implica desmantelar as instalações de enriquecimento de urânio do Irã e retirar o material nuclear enriquecido de seu território", declarou Netanyahu também em uma postagem nas redes sociais.

Israel reitera direito de se defender

Após mais de um mês de guerra, que causou milhares de mortos e abalou a economia mundial, entrou em vigor, em 8 de abril, um acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos.

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Na frente libanesa do conflito, o exército israelense pediu a evacuação de uma dezena de localidades no sul e no leste do Líbano, antes de uma série de bombardeios contra posições do movimento xiita Hezbollah, apesar da trégua vigente entre as partes desde 17 de abril. Autoridades do Líbano reportaram neste domingo que um ataque israelense no dia anterior, no sul do país, matou 11 pessoas, entre elas seis mulheres e uma criança.

Em seu comunicado, Netanyahu afirmou que Trump reiterou também que Israel tem o direito de se defender de ameaças em "todas as frentes, incluindo o Líbano".

Por sua vez, o líder do Hezbollah, Naim Qasem, afirmou, neste domingo, que tem esperanças em um acordo entre Estados Unidos e Irã que inclua uma trégua definitiva também no Líbano.

— Se Deus quiser, esse acordo será concretizado, e já há indícios de que será fechado. Portanto, também faremos parte desse acordo, um acordo para o cessar total das hostilidades —disse Qasem em discurso transmitido na televisão.