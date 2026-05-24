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Ainda em tratativas

Trump orienta negociadores a "não se precipitarem" e reduz expectativas de fim iminente da guerra com o Irã

Representantes dos dois países têm analisado nos últimos dias uma nova proposta para encerrar definitivamente o conflito no Oriente Médio

AFP

Por los equipos de la AFP en Teherán, Washington e Islamabad

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