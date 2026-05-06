Trump irá receber Lula para conversas sobre economia e segurança, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai receber o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira, 7, para conversas sobre questões econômicas e de segurança de interesse comum, segundo um funcionário da Casa Branca, falando sob condição de anonimato sobre uma reunião que ainda não foi anunciada oficialmente.

Lula e Trump têm tido uma relação de altos e baixos desde o retorno do líder americano à Casa Branca no ano passado. O republicano aplicou, em julho do ano passado, uma tarifa de 40% sobre produtos brasileiros, adicional a um aumento anterior de 10%.

O presidente dos EUA justificou as tarifas afirmando que as políticas do Brasil e a persecução penal do ex-presidente Jair Bolsonaro configuravam uma emergência econômica. Mas Trump depois afrouxou as sobretaxas a produtos brasileiros como parte de seu esforço para reduzir os custos ao consumidor americano.

Trump e Lula começaram a reaproximar relações na Assembleia Geral da ONU em setembro, o que foi seguido pelo primeiro encontro privado entre ambos na Malásia, em outubro, e por conversas telefônicas posteriores.

No mês passado, Lula saiu em defesa do papa Leão XIV durante uma troca tensa de ataques entre o pontífice e Trump sobre a guerra no Irã.