Trump instala estrutura para evento do UFC na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a montagem de um ringue de luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) no jardim da Casa Branca, para comemorar seu 80º aniversário no próximo dia 14 de junho.

Jornalistas da AFP observaram nesta terça-feira (26) guindastes erguendo grandes arcos de metal para o evento. "Teremos uma grande luta. Nunca mais acontecerá, nunca aconteceu", disse Trump neste mês, durante um ato no Salão Oval, ao lado de quatro dos lutadores que vão participar do evento.

Trump mostrou uma imagem do Octógono do UFC que terá a Casa Branca ao fundo. Segundo ele, 4,5 mil pessoas vão poder assistir ao evento no local, e até 100 mil em telões instalados no entorno da sede do governo. A luta vai acontecer ao ar livre e deve envolver medidas rígidas de segurança.

Trump é fã do UFC e conquistou a simpatia da sua base de fãs, composta principalmente por homens jovens, um grupo demográfico crucial na eleição presidencial de 2024.

O evento foi batizado de UFC Freedom 250, uma referência às celebrações do 250º aniversário da independência americana. Ele causou espanto, tanto por seu custo quanto pelo fato de ser realizado no gramado histórico da Casa Branca, onde aconteceram alguns dos momentos mais notáveis da história presidencial americana.

A controladora do UFC informou em fevereiro que a organização da luta custaria pelo menos US$ 60 milhões, mas que esperava recuperar cerca de metade desse valor por meio de patrocínios de empresas e outras fontes.

A Casa Branca afirmou que o UFC está cobrindo todos os custos. "O dinheiro dos contribuintes não está sendo usado", reiterou um funcionário à AFP.