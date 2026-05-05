Trump evita dizer o que constitui violação do cessar-fogo com Irã e minimiza custos da gasolina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusou a dizer o que constituiria uma violação do cessar-fogo entre Washington e Teerã nesta terça-feira, 05. "Você vai descobrir, porque eu vou te informar...Eles sabem o que não fazer", disse Trump no Salão Oval a repórteres, negando que o Irã tenha disparado contra navios que estavam sob a proteção dos EUA.

O republicano voltou a comentar que o país persa quer fazer um acordo, mas que, se não chegarem a um consenso, os iranianos serão "eliminados rapidamente". Sobre a alta do petróleo, o presidente enfatizou que um aumento nos custos do combustível é um "preço pequeno a pagar" pela resistência contra o Irã.

De acordo com ele, Teerã não possui mais capacidades de defesa aérea e de liderança e nenhum navio passou pelo bloqueio norte-americano no Estreito de Ormuz. "O bloqueio tem sido incrível. É como um pedaço de aço. Ninguém vai desafiar o bloqueio", frisou.