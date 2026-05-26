Trump enfrenta reveses no Congresso e na Justiça por redesenho de mapa eleitoral nos EUA

A iniciativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de redesenhar distritos eleitorais para o Congresso antes das eleições de novembro sofreu dois reveses nesta terça-feira: senadores da Carolina do Sul rejeitaram a proposta, e um tribunal federal suspendeu o mapa apoiado por republicanos no Alabama.

Com o início do voto presencial antecipado nas primárias da Carolina do Sul nesta terça-feira, o Senado estadual rejeitou um plano republicano para cancelar as eleições primárias para o Congresso e convocar uma nova disputa já sob distritos redesenhados, medida que favoreceria o Partido Republicano.

A disputa na Carolina do Sul integra uma estratégia republicana, estimulada por Trump, para redesenhar distritos eleitorais em favor do partido e preservar a estreita maioria na Câmara nas eleições de meio de mandato. A sigla tem avançado com rapidez após uma decisão recente da Suprema Corte dos EUA que reduziu as proteções a minorias previstas na Lei Federal dos Direitos de Voto.

No Alabama, um painel federal de três juízes emitiu uma liminar preliminar que impede o estado de usar um mapa eleitoral para o Congresso desenhado por republicanos, que poderia ajudar o Partido Republicano a conquistar um assento adicional. O tribunal afirmou que o plano "discriminou intencionalmente com base na raça" ao incluir apenas um distrito de maioria negra e determinou a continuidade do uso de um mapa imposto pelo tribunal, que inclui dois distritos com uma proporção significativa de residentes negros.

O procurador-geral do Alabama, Steve Marshall, republicano, prometeu recorrer rapidamente ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos e previu uma vitória eventual.

Os republicanos continuam à frente numa batalha nacional de redesenho de distritos a meio da década. Mas os democratas, que sofreram os seus próprios reveses, elogiaram a reviravolta no Alabama.