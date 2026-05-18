Trump diz ter adiado ataque previsto contra o Irã a pedido de líderes do Golfo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (18) que desistiu de um ataque contra o Irã previsto para o dia seguinte a pedido de líderes de países do Golfo, e afirmou que estão em andamento "negociações sérias" com Teerã.

No entanto, acrescentou que os Estados Unidos estão preparados para lançar um "ataque total, em grande escala contra o Irã, de maneira imediata, caso não se alcance um acordo aceitável", segundo uma mensagem publicada em sua rede Truth Social.

O republicano especificou que o pedido para suspender a operação militar partiu dos dirigentes do Catar, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que, segundo ele, consideram possível alcançar um acordo.

Qualquer pacto, disse o republicano, deve garantir que o Irã não desenvolva uma arma nuclear.

"Para o Irã, o tempo está se esgotando, e é melhor que se movam, RÁPIDO, ou não restará nada deles", ameaçou no domingo o presidente americano nas redes sociais.

Teerã indicou na segunda-feira que havia respondido a uma nova proposta dos Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio, iniciada em 28 de fevereiro.

Um cessar-fogo frágil está em vigor desde 8 de abril, mas, segundo as últimas informações, as posições de ambas as partes ainda estão muito distantes.