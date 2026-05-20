Trump diz que não há necessidade de "escalada" contra Cuba

Os Estados Unidos não precisam realizar uma escalada contra Cuba porque o país está desmoronando sozinho, declarou nesta quarta-feira (20) o presidente Donald Trump após a histórica denúncia formal contra o ex-presidente Raúl Castro.

"Não haverá uma escalada, não é necessário. Está caindo aos pedaços. Realmente perderam o controle de Cuba", disse Trump aos jornalistas após o anúncio de que seu Departamento de Justiça quer colocar Castro, de 94 anos, na prisão pela derrubada de dois aviões em 1996.

A denúncia formal é um "momento muito importante", acrescentou o presidente americano, que submete a ilha comunista a uma grande pressão, sem energia devido a um bloqueio naval americano contra navios petroleiros.

"Acho que foi um momento muito importante, não apenas para os cubano-americanos, mas para as pessoas que vieram de Cuba e querem voltar para Cuba", explicou.

Trump, que decretou o bloqueio de petróleo, alterna ameaças com ofertas de diálogo para precipitar uma mudança radical no país caribenho.

Diante da situação desastrosa da ilha, seu governo ofereceu 100 milhões de dólares (504 milhões de reais, na cotação atual) em ajuda, mas com a condição de que o dinheiro seja distribuído pela Igreja Católica ou por organizações de caridade.