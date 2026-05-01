Trump diz que "não está satisfeito" com nova proposta do Irã para parar a guerra

Destroços ocasionados por bombardeios no Irã. - / AFP

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (1º) que não está satisfeito com uma nova proposta do Irã para iniciar negociações de paz com os Estados Unidos.

— Neste momento não estou satisfeito com o que eles estão oferecendo — disse Trump a jornalistas.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que Teerã continua aberto à diplomacia com os EUA, desde que Washington mude sua "postura expansionista" e sua "retórica ameaçadora".

Cessar-fogo

Teerã e Washington realizaram até agora apenas uma rodada de conversas em meio ao cessar-fogo, estabelecido após quase 40 dias de guerra — iniciada em 28 de fevereiro.

Desde então, as tratativas permaneceram estagnadas. Os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos, enquanto o Irã manteve o Estreito de Ormuz em grande parte fechado, permitindo a passagem de poucos navios desde o início do conflito.

Também nesta sexta-feira, Araghchi conversou por telefone com os chanceleres da Arábia Saudita, do Catar, da Turquia, do Iraque e do Azerbaijão sobre as mais recentes “iniciativas da República Islâmica para pôr fim à guerra”, informou o Ministério das Relações Exteriores iraniano.

Novas sanções

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (1º) novas sanções para tentar interromper o comércio de petróleo do Irã, descrito pelos norte-americanos como a principal fonte de receita do governo iraniano para financiar terrorismo e ações de desestabilização regional.

Em comunicado, o Departamento de Estado informou ter sancionado diversas entidades, um indivíduo e um navio envolvidos no comércio de petróleo bruto, derivados e produtos petroquímicos iranianos.

Entre os alvos está a Qingdao Haiye Oil Terminal Co., operadora de terminal de petróleo sediada na China, acusada de ter importado dezenas de milhões de barris de petróleo iraniano já sancionado desde o anúncio do Memorando Presidencial de Segurança Nacional 2.

Segundo os EUA, a empresa teria facilitado o fluxo de bilhões de dólares para Teerã ao recorrer a esquemas sofisticados de evasão de sanções, incluindo o recebimento de cargas de embarcações que realizavam transferências ilegais de navio para navio com petroleiros sancionados. O governo americano também afirma que esses navios adotaram práticas enganosas de navegação, colocando em risco o comércio marítimo regular.

Mais cedo, o Departamento do Tesouro impôs sanções contra a infraestrutura financeira do Irã ao designar três casas de câmbio iranianas, pessoas ligadas a elas e empresas associadas, sob a alegação de que financiam atividades desestabilizadoras do regime.

De acordo com Washington, essas casas de câmbio processam bilhões de dólares por ano e funcionam como intermediárias para converter a receita obtida com o petróleo em moeda utilizável pelo governo iraniano e por sua rede de aliados e grupos apoiados na região.

Avanço no ouro

O contrato futuro do ouro fechou em alta nesta sexta-feira graças ao ambiente de incertezas prolongadas. O mercado também avaliou comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed) sobre a trajetória dos juros.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para junho encerrou em alta de 0,32%, a US$ 4.644,50 por onça-troy. A prata subiu 3,29%, a US$ 75,951 por onça-troy. Na semana, porém, os metais caíram 2% e 0,6%, respectivamente.

Bloqueio em Ormuz

As forças dos EUA já redirecionaram 45 navios comerciais no Estreito de Ormuz, informou o Comando Central americano (CENTCOM, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.

"Os EUA continuam a patrulhar águas internacionais e a fazer cumprir o bloqueio naval em curso contra o Irã. Até o momento, 45 navios comerciais foram orientados a dar meia-volta ou retornar ao porto para garantir o cumprimento", escreveu em publicação no X.

Números da guerra

Até o dia 27 de abril, o governo iraniano contabilizou 3.375 mortos e mais de 26 mil feridos pela guerra. As forças armadas norte-americanas contabilizam 13 mortes e 200 feridos. Em Israel, 26 pessoas foram mortas e 7.791 feridas, de acordo com o governo local.