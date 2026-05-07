Trump diz que guerra no Irã 'acabará rapidamente' e reforça que país não terá armas nucleares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previu na noite desta quarta-feira, 6, que a guerra no Irã "acabará rapidamente" e reforçou que não permitirá que o país persa tenha armas nucleares.

"Acho que a maioria das pessoas entende isso o Irã não ter armas nucleares. Elas entendem que o que estamos fazendo é certo, e isso vai acabar rapidamente", disse Trump, em mensagem por telefone a apoiadores durante um comício do candidato republicano ao governo da Geórgia, Burt Jones.